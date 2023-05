Sentier pédagogique du Ramier à Palamy Sentier du Ramier à Palamy Palaminy Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Sentier pédagogique du Ramier à Palamy 2 – 4 juin Sentier du Ramier à Palamy, 2 juin 2023, Palaminy.

Tout public – sans réservation

Partez à la découverte de l'Espace Naturel Sensible des bords de Garonne. Ce sentier familial practicable en toutes saisons est jonché de panneaux pédagogiques sur la faune, la flore et les vestiges du passé.

Sentier du Ramier à Palamy
avenue de martres
Palaminy 31220
Haute-Garonne Occitanie

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

