Balade guidée par une naturaliste sur le sentier du Deffend Samedi 16 septembre, 08h30 Sentier du Deffend – 83120 Sainte-Maxime Gratuit, sur inscription par mail

8h30 (départ) – 11h

A partir de 7 ans

Adresse de rendez-vous : Parking du départ du sentier du Deffend

Partez à la découverte de la riche biodiversité de notre forêt, de notre maquis provençal et profiter des magnifiques panoramas qui s’offrent à vous.

Fragile, exposée aux feux et aux pollutions diverses, notre « colline », comme on l’appelle ici, interpelle par la richesse de son patrimoine vivant, cadre de vie privilégiée d’une biodiversité souvent discrète.

Notre forêt du Massif des Maures est inscrite dans le réseau européen Natura 2000, qui vise à protéger des espèces et des habitats remarquables tout en maintenant des activités socio-économiques.

La balade sera guidée par l’animatrice Natura 2000 du Syndicat Mixte du Massif des Maures.

Chaussures confortables – bouteille d’eau Randonnée – Intermédiaire. Bonne condition physique nécessaire. Sentiers facilement accessibles. Tous niveaux. Point de départ du Tour accessible en transports publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Ville de Sainte-Maxime