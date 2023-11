Mohammed Taleb – Réenchanter le monde – le langage des oiseaux Sentier des Saules, 1 décembre 2023, .

Mohammed Taleb – Réenchanter le monde – le langage des oiseaux 1 et 2 décembre Sentier des Saules 40.-/séminaire et Tarifs étudiants/AVS/chômage : 20.-/séminaire

Vendredi 1er décembre, de 18h30 à 21h30

Science et spiritualité : un dialogue entre deux quêtes de sens

Au cours du 20ème siècle, les sciences exactes et les sciences sociales ont traversé de

nombreuses révolutions. Celles-ci se sont traduites par l’émergence progressive de nouveaux

paradigmes, dit autrement de nouvelles lectures de la réalité, de nouvelles interprétations du

monde. Cette mutation des savoirs ne fut pas sans questionner nos philosophies, nos

métaphysiques et nos anthropologies. Suivi d’un apéritif

Samedi 2 décembre 2023, de 9h30 à 12h30

Et si la Langue des Oiseaux était le langage de l’Âme du monde, et la Voix

des contes ?

Disons le tout de suite : la Langue des oiseaux est un jeu de l’esprit, un jeu de mots. L’arbitraire, la fantaisie y rencontrent la rigueur et la haute voltige, selon les auteurs, selon qui la manie, selon les époques aussi.

Programme détaillé : https://www.permabondance.ch/agenda/pour-une-education-relative-au-bien-commun-et-a-la-solidarite-internationale-m-mohammed-taleb/

Rendez-vous au 5, chemin de la petite-Pralette, 1232 Confignon.

Inscription 078 897 27 90 ou lachavannedaphne@gmail.com

