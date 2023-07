Les Moulins d’Olivet Sentier des Prés Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Les Moulins d’Olivet Sentier des Prés Olivet Olivet, 22 juillet 2023, Olivet. Les Moulins d’Olivet 22 juillet et 2 septembre Sentier des Prés Olivet Durée d’environ 2h. Quelles sont ces étonnantes constructions disséminées le long du Loiret ? Découvrez au cours d’une balade ces moulins, témoins d’une activité économique passé, aujourd’hui transformés en habitations. Sentier des Prés Olivet sentier des prés, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/les-moulins-d-olivet.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

2023-09-02T15:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00 visite guidée olivet © Mairie Olivet Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Sentier des Prés Olivet Adresse sentier des prés, Olivet Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville Sentier des Prés Olivet Olivet

Sentier des Prés Olivet Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/