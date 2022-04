SENTIER DES PASSEURS Moussey Moussey Catégories d’évènement: Moussey

Vosges

2022-07-04

2022-07-04 – 2022-07-04

Moussey Vosges Moussey Partez pour une randonnée de 14km sur les traces des Passeurs, qui pendant la Seconde Guerre Mondiale ont aidé de nombreux Alsaciens à quitter le territoire annexé. Départ de la Maison Forestière de Salm jusque Moussey. Repas (18€) ou tiré du sac. Retour en bus possible (9€) – Intérêts du circuit : la Chatte Pendue, la Haute Loge, ruines d’une marcairerie, la Borne Frontière, les Sites Mennonites, les ruines du Château de Salm. RDV 8h parking gare Schirmeck ou 7h45 à la mairie de Moussey. Réservation obligatoire pour les groupes et les repas. Chaussures de marche recommandées. En cas d’alerte météo, la marche sera annulée. +33 6 30 37 88 13 Moussey

