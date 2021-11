Forbach Forbach Forbach, Moselle SENTIER DES LANTERNES- FESTIVAL DE L’AVENT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

SENTIER DES LANTERNES- FESTIVAL DE L’AVENT Forbach, 5 décembre 2021, Forbach. SENTIER DES LANTERNES- FESTIVAL DE L’AVENT Château Barrabino Avenue St Rémy Forbach

2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-23 20:00:00 Château Barrabino Avenue St Rémy

Forbach Moselle Cette année, à l’initiative du Département de la Moselle et grâce à la Ville de Forbach et à la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, l’Office de Tourisme aura le plaisir d’accueillir l’incontournable Sentier des Lanternes aux abords du Château Barrabino (à côté de la mairie) à Forbach. Traditionnellement, loin du tumulte des courses de Noël, le Sentier des Lanternes est une invitation au rêve, au voyage, en immersion totale dans un pays féerique. À la nuit tombée, le parcours s’illuminera de 1 000 feux avec plus d’une soixantaine de lanternes qui vous entraîneront au cœur de la magie et des traditions liées aux festivités de Noël. Christophe Jung

