Sentier des crèches, les Noëlies

Sentier des crèches dans le cadre des Noëlies. En 1947, sur fond de paysage dû au peintre Louis Wiederkehr évoquant Bethléem avec palmiers et coucher de soleil, le sculpteur colmarien Joseph Stempfel créa 23 personnages en tilleul teinté à l'aquarelle et mâtiné, sur une scène occupant 6 m de largeur, 4 de hauteur et 2 de profondeur. Crèche de 1947, sur fond de paysage dû au peintre Louis Wiederkehr, sculpté par le colmarien Joseph Stempfel.

