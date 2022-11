Sentier des crèches – Eglise Saint-Nicolas Neuve-Église Neuve-Église Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Neuve-Église

Sentier des crèches – Eglise Saint-Nicolas Neuve-Église, 11 décembre 2022, Neuve-Église. Sentier des crèches – Eglise Saint-Nicolas

Neuve-Église Bas-Rhin

2022-12-11 09:00:00 – 2023-01-25 17:00:00 Neuve-Église

Bas-Rhin Neuve-Église Dans l’église admirablement restaurée, la crèche acquise en 1954 est affaire de passion et de respect de la nature : sobre et authentique, elle évolue d’année en année à partir de matériaux des forêts du Val de Villé : sapins, mousses, souches d’arbres ports, pierres concassées… et, grâce aux soins attentifs de fidèles « artisans de l’éphémère », met en espace 11 personnages dans le décor d’une étable en bois subtilement éclairée. La crèche acquise en 1954 est affaire de passion et de respect de la nature faite à partir de matériaux des forêts du Val de Villé +33 3 88 57 16 75 Neuve-Église

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Neuve-Église Autres Lieu Neuve-Église Adresse Neuve-Église Bas-Rhin Ville Neuve-Église lieuville Neuve-Église Departement Bas-Rhin

Sentier des crèches – Eglise Saint-Nicolas Neuve-Église 2022-12-11 was last modified: by Sentier des crèches – Eglise Saint-Nicolas Neuve-Église Neuve-Église 11 décembre 2022 Bas-Rhin Neuve-Église Neuve-Église, Bas-Rhin

Neuve-Église Bas-Rhin