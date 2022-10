Sentier des crèches : Église Saint-Michel Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Reichshoffen La crèche dans l’église, bâtiment du XVIIIe s. avec ses 10 mobiliers protégés, s’accompagne d’une audition d’airs de Noël au carillon de l’Europe de 14h à 17h. La crèche en bois massif du XIXe s. évoque les châteaux médiévaux ; les grandes statues polychromes en terre cuite, restaurées en 2016, sont mises en valeur grâce à un éclairage spécifique et automatique. Un très grand sapin surplombe l’ensemble. Crèche proposée dans le cadre du sentier des crèches d’Alsace. Une visite guidée est organisée tous les dimanches de 14h à 17h. [SENTIER DES CRÉCHES D’ALSACE] La crèche avec ses 10 mobiliers protégés s’accompagne d’une audition d’airs de Noël au carillon de l’Europe. La crèche en bois massif du XIXe s. évoque les châteaux médiévaux. Grandes statues en terre cuite, éclairages et sapin de Noël. Visite guidée tous les dimanches après-midi. +33 3 88 80 89 30 Reichshoffen

