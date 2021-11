Reichshoffen Reichshoffen Bas-Rhin, Reichshoffen Sentier des crèches – Église Saint-Michel Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen

Sentier des crèches – Église Saint-Michel Reichshoffen, 28 novembre 2021, Reichshoffen. Sentier des crèches – Église Saint-Michel Reichshoffen

2021-11-28 10:00:00 – 2022-02-02 17:00:00

Reichshoffen Bas-Rhin Dans le cadre du sentier des crèches d’Alsace, crèche en bois massif du XIXème siècle dans l’église Saint-Michel, bâtiment du XVIIIème avec ses 10 mobiliers. La crèche évoque les châteaux médiévaux. Belle mise en valeur des grandes statues polychromes en terre cuite qui la composent grâce un éclairage spécifique. Présentation de la crèche et de l’église avec auditions d’airs de Noël au Carillon de l’Europe les dimanches et jours fériés de 14h à 17h. +33 3 88 80 89 30 Dans le cadre du sentier des crèches d’Alsace, crèche en bois massif du XIXème siècle dans l’église Saint-Michel, bâtiment du XVIIIème avec ses 10 mobiliers. La crèche évoque les châteaux médiévaux. Belle mise en valeur des grandes statues polychromes en terre cuite qui la composent grâce un éclairage spécifique. Présentation de la crèche et de l’église avec auditions d’airs de Noël au Carillon de l’Europe les dimanches et jours fériés de 14h à 17h. Reichshoffen

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Reichshoffen Autres Lieu Reichshoffen Adresse Ville Reichshoffen lieuville Reichshoffen