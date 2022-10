Sentier des crèches : Église Saint-Michel Hatten, 27 novembre 2022, Hatten.

Sentier des crèches : Église Saint-Michel

1 place de l’église Hatten Bas-Rhin

2022-11-27 08:00:00 – 2023-01-02 20:00:00

Dans le cadre du sentier des crèches d’Alsace, grande crèche sur le parvis de l’église Saint-Michel. Celle-ci présente un décor de panneaux provenant de la « Cité des baraques » lors de la reconstruction du village dans les années 50. On peut ainsi s’approcher au plus près des sujets et de la lumière qui en émanent. Pendant tout le temps de l’Avent, l’église est ouverte et, à partir du 2ème dimanche de l’Avent, la crèche sculptée par Raymond Keller y est installée.

Fête de la crèche le samedi 11 et dimanche 12 décembre.

