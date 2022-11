Sentier des crèches – Eglise Saint Martin Saint-Martin Saint-Martin Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Martin

Sentier des crèches – Eglise Saint Martin Saint-Martin, 27 novembre 2022, Saint-Martin. Sentier des crèches – Eglise Saint Martin

Saint-Martin Bas-Rhin

2022-11-27 09:00:00 – 2023-01-22 18:00:00 Saint-Martin

Bas-Rhin Saint-Martin Bas-Rhin EUR Une fresque scénique de 3,50m sur 2,80 présente des passages marquants de la vie du Christ : la fuite en Egypte, la destruction du temple de Jérusalem, la pêche miraculeuse de Tibériade, les noces de Cana et le Golgotha. Les personnages de la crèche, plus que centenaires, sont issus d’une donation de Marie-Anne Naegel, décédée le 03 septembre 1871 : ils ont été récemment restaurés par Mme Hulné, habitante du village. +33 3 88 57 10 55 Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Office de tourisme du val de Villé

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Martin Autres Lieu Saint-Martin Adresse Saint-Martin Bas-Rhin Office de tourisme du val de Villé Ville Saint-Martin lieuville Saint-Martin Departement Bas-Rhin

Sentier des crèches – Eglise Saint Martin Saint-Martin 2022-11-27 was last modified: by Sentier des crèches – Eglise Saint Martin Saint-Martin Saint-Martin 27 novembre 2022 Bas-Rhin saint martin Saint-Martin Bas-Rhin Office de tourisme du val de Villé

Saint-Martin Bas-Rhin