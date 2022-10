Sentier des crèches : Église Saint-Martin Niederbronn-les-Bains, 27 novembre 2022, Niederbronn-les-Bains.

Sentier des crèches : Église Saint-Martin

Rue sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2022-11-27 09:00:00 – 2023-01-08 18:00:00

Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Dans le cadre du sentier des crèches d’Alsace, crèche fidèle et typique de Niederbronn-les-Bains dans l’église Saint-Martin : les nombreux bâtiments ici représentés ont été conçus et réalisés par Joseph Gross ; sur un fond de forêt vosgienne, la cité thermale est mise en valeur par sa mairie, sa poste, ses églises et un moulin. Dans le paysage on repère le château de Wasenbourg, le temple de Mercure et la Maison de l’Archéologie ; dès à présent la relève des maîtres d’œuvre est assurée avec sérieux – et entrain – par une équipe de bénévoles sous la houlette de Claude Doerr.

À quelques pas de là, une crèche monumentale en bois, dont les personnages ont été façonnés à la tronçonneuse par Adrien Meneau, est exposée dans le parc du casino.

[SENTIER DES CRÉCHES D’ALSACE] Sur un fond de forêt vosgienne, la cité thermale est mise en valeur par sa mairie, sa poste, ses églises et un moulin. Dans le paysage on repère le château de Wasenbourg, le temple de Mercure et la Maison de l’Archéologie.

+33 3 88 80 89 89

Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-13 par