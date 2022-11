Sentier des crèches – Eglise Saint-Gall Breitenbach, 2 décembre 2022, Breitenbach.

2022-12-02 10:00:00 – 2023-01-15 17:00:00

La crèche remonte aux années 1930, et le décor palestinien date d’une vingtaine d’années plus tard ; posées à même le sol, les statues ont été restaurées, peintes et vernies en 2018 dans un environnement de sapins et de mousses provenant de la vallée de Villé, avec carex, lierre, houx. On y retrouve la Sainte Famille, le bœuf et l’âne, un ange, des bergers de tous âges, des joueurs de fifre, les rois mages, des moutons, un dromadaire, le tout embelli grâce aux mains expertes des « dames-fleurs » de la paroisse aidées par le sacristain.

Visite de la crèche, décor de sapins et de mousses sur un fond de paysage palestinien

Breitenbach

