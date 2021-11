Reichshoffen Reichshoffen Bas-Rhin, Reichshoffen Sentier des crèches – Chapelle de Wohlfahrtshoffen Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2021-11-28 – 2022-02-02

Sur la route de Jaegerthal (D 53), la chapelle du pèlerinage dans son cadre naturel forestier, avec son chœur gothique du XIVème siècle, présente une crèche avec maquettes de sites locaux, dont le moulin seigneurial et des scènes champêtres. L'eau, régulée par deux écluses, fait tourner une roue à aube. Tout est ici fidèlement reproduit : briques rouges, tuiles en queue-d'aronde, gouttières et leurs descentes avec les fixations. Crèche proposée dans le cadre du sentier des crèches d'Alsace.

