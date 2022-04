Sentier des cigognes : leçon de chants Mars-sur-Allier Mars-sur-Allier Catégories d’évènement: Mars-sur-Allier

Mars-sur-Allier Nièvre Mars-sur-Allier 10 EUR Cette sortie vous permettra de découvrir les oiseaux vivant en bords d’Allier et dans le bocage environnant. Concentration, écoute active, observation affûtée, tous vos sens devront être en éveil pour différencier toutes les divas présentes !

Lieu de rendez-vous : devant l’église de Mars-sur-Allier

Réservation obligatoire.

