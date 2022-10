SENTIER DES ARTS Gerbéviller Gerbéviller Catégories d’évènement: Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle Gerbéviller Vous aimez peindre, dessiner, sculpter, broder, photographier… Créer ?

Nous vous invitons à participer à la manifestation « Le Sentier des Arts », qui aura lieu à Gerbéviller samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022.

Le public est invité à promener son imaginaire sur le sentier des arts. Au programme : inauguration festive, concert, démonstrations, rencontre-dédicace à la salle des fêtes, à la médiathèque et à la chapelle des arts.

Pour toutes informations contactez la mairie au 03 83 42 70 33. Pour participer, envoyez des photos de vos créations avant le 1er octobre 2022 à evenements@gerbeviller.fr evenements@gerbeviller.fr +33 3 83 42 70 33 Mairie de Gerbéviller

