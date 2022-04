Sentier d’écriture Issigeac, 24 avril 2022, Issigeac.

Sentier d’écriture Issigeac

2022-04-24 – 2022-04-24

Issigeac Dordogne

EUR Quand patrimoine et créativité se rencontrent…

Rendez-vous à Issigeac et laissez vos pas vous guider par les rues, ruelles et venelles, parcourez la petite cité médiévale un crayon à la main, pour un jeu d’écriture ouvert à toutes et tous, petits et grands !

+33 6 23 13 58 92

Virginie Serrière

Issigeac

dernière mise à jour : 2022-04-14 par