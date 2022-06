Sentier découverte du Loosthal La Petite-Pierre, 10 août 2022, La Petite-Pierre.

Sentier découverte du Loosthal

Parking du Loosthal La Petite-Pierre Bas-Rhin

2022-08-10 12:00:00 – 2022-08-10

La Petite-Pierre

Bas-Rhin

Balade organisée dans le cadre du festival au Grès du Jazz.

Balade découverte du milieu forestier des Vosges du Nord et des essences forestières sur sol grésseux offrant un panorama sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et sur La Petite Pierre. Au programme, faune, flore, géologie, naissance de la forêt et vie d’un arbre. Balade accompagnée de Rodolphe Ledermann (Greeter de l’Office du tourisme de Hanau-La Petite Pierre/membre du Club Vosgien).

Possibilité de pique-niquer sur place et de rejoindre directement le concert des « Swing Kumpels » à 15h à la maison de retraite du Kirchberg.

Rendez-vous à 11h50 au parking du Loosthal (en face du Gorna, route forestière D134, sortie de La Petite Pierre direction Neuwiller-Les-Saverne).

Difficulté : facile/ Distance 4km/ Durée 2h

Balade découverte autour de la faune et de la flore forestière à travers le sentier du Loosthal.

dernière mise à jour : 2022-06-16 par