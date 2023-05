Exploration d’un site semi-troglodytique remarquable Sentier de Saint-Marcellin, 16 septembre 2023, Mostuéjouls.

Exploration d’un site semi-troglodytique remarquable 16 et 17 septembre Sentier de Saint-Marcellin Gratuit. Entrée libre.

Le sentier se fait au départ du Mas de Lafont Gorges du Tarn.

L’association « Les Amis de St. Marcellin » sera présente sur place pour accueillir les randonneurs et les promeneurs, et les guider dans la découverte de ce hameau exceptionnel en partageant son histoire ainsi que celle de sa restauration.

Sentier de Saint-Marcellin 12720 Mostuéjouls Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie 06 79 92 52 12 Saint-Marcellin est un hameau semi-troglodytique niché au pied des falaises du causse de Sauveterre, au cœur des Gorges du Tarn, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cet endroit remarquable se compose d’un prieuré relié à une chapelle romane et son petit cimetière, d’une ancienne maison caussenarde, ainsi que des vestiges du château troglodytique connu sous le nom de la forcia de Saint-Marcellin. De nombreux autres éléments vernaculaires ajoutent leur charme à cet environnement exceptionnel, où les vautours survolent régulièrement les lieux. On y trouve notamment une source, une jasse, un four à pain et des terrasses, qui enrichissent davantage ce lieu unique. Il n’est accessible qu’à pied (3/4h environ), à partir du parking du Mas de Lafont situé dans les Gorges du Tarn à 3km du Pont du Rozier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Jean-Louis Bringuier