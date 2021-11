Sentier de Noël Surbourg, 4 décembre 2021, Surbourg.

Sentier de Noël Surbourg

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-05 18:30:00

Surbourg Bas-Rhin Surbourg

[NOEL EN OUTRE FORET] Le groupe théâtral propose cinq tableaux vivants avec son et lumière en commençant avec une scène d’époque et traditionnelle. Les tableaux seront de plus en plus créatif.

[NOEL EN OUTRE FORET] Spectacle de son et lumière en cinq tableaux devenant de plus en plus créatifs.

