Mommenheim Mommenheim 67670, Mommenheim Sentier de Noël Mommenheim Mommenheim Catégories d’évènement: 67670

Mommenheim

Sentier de Noël Mommenheim, 27 novembre 2021, Mommenheim. Sentier de Noël Mommenheim

2021-11-27 17:00:00 – 2021-11-27 21:00:00

Mommenheim 67670 Mommenheim Venez partager la magie de Noël en déambulant le long du sentier de Noël entre Mommenheim et Waltenheim-sur-Zorn, qui sera inauguré le 27 novembre de 17h à 21h au stade de foot de Mommenheim.

Différentes animations auront lieu, un atelier lettres au Père Noël, un concours de dessin, promenade en calèche, représentations… De quoi faire rêver et patienter jusqu’à Noël ! +33 6 86 24 20 15 Venez partager la magie de Noël en déambulant le long du sentier de Noël entre Mommenheim et Waltenheim-sur-Zorn, qui sera inauguré le 27 novembre de 17h à 21h au stade de foot de Mommenheim.

Différentes animations auront lieu, un atelier lettres au Père Noël, un concours de dessin, promenade en calèche, représentations… De quoi faire rêver et patienter jusqu’à Noël ! Mommenheim

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 67670, Mommenheim Autres Lieu Mommenheim Adresse Ville Mommenheim lieuville Mommenheim