Visite guidée : nature et histoire à Ménil-Glaise Sentier de Ménil-Glaise Serans Catégories d’Évènement: Orne

Serans Visite guidée : nature et histoire à Ménil-Glaise Sentier de Ménil-Glaise Serans, 16 septembre 2023, Serans. Visite guidée : nature et histoire à Ménil-Glaise Samedi 16 septembre, 14h30 Sentier de Ménil-Glaise Durée 2h, prévoir chaussures de marche, RDV parking de Ménil-Glaise, près du pont sur l’Orne. Lieu pittoresque, Ménil-Glaise vous accueille le temps d’une visite à la découverte de son patrimoine historique, naturel et géologique. Venez parcourir ce site remarquable classé pour son paysage. Sentier de Ménil-Glaise 61150 Mesnil-Glaise Serans 61150 Orne Normandie 02 33 62 34 65 [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 ©cpie61 Détails Catégories d’Évènement: Orne, Serans Autres Lieu Sentier de Ménil-Glaise Adresse 61150 Mesnil-Glaise Ville Serans Departement Orne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Sentier de Ménil-Glaise Serans

Sentier de Ménil-Glaise Serans Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans/