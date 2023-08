« De Feu et de Vent » une balade dans l’imaginaire Sentier de l’imaginaire Murols Catégories d’Évènement: Aveyron

Murols « De Feu et de Vent » une balade dans l’imaginaire Sentier de l’imaginaire Murols, 15 septembre 2023, Murols. « De Feu et de Vent » une balade dans l’imaginaire 15 – 17 septembre Sentier de l’imaginaire Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h00. Distance : 2,5 km. Départ : place de l’église. Balisage : petits dragons de fer. Dénivelé cumulé positif : 90 m. Blaise le Dragon fait rêver les habiles sculpteurs de Murols et leur insuffle l’inspiration pour les créations que vous allez rencontrer tout au long de votre balade. Elles sont créées à partir d’anciennes machines agricoles. D’extraordinaires sculptures de fer jalonnent le sentier. Blaise le dragon, gardien du feu est devenu « le chouchou » des enfants. Un nouveau chemin qui amène à découvrir la Préhistoire, une nouvelle sculpture avec la vache dans le travail et une nouvelle aire de pique-nique sont à découvrir. Le sens du circuit est inversé. Sentier de l’imaginaire 12600 Murols Murols 12600 Aveyron Occitanie Sentier pédestre sur le thème « De Feu et de Vent ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Aveyron, Murols Autres Lieu Sentier de l'imaginaire Adresse 12600 Murols Ville Murols

