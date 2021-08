Picauville Picauville 50480, PICAUVILLE Sentier de la mémoire Picauville Picauville Catégories d’évènement: 50480

Picauville 50480 Picauville Manche

Sentier de la mémoire
22 août 2021, 14:00:00

Randonnée pédestre commentée de 8km ou vous découvrirez les durs combats après le 6 juin dans les marais, le gué secret, les planeurs… Commentaires sur la 82ème Airborne et sur les lieux de combats survenus sur la D.Z. "T" d'Amfreville, dans les marais et les hameaux du secteur de l'ouest de la rivière "Merderet". Rendez-vous sur le parking de la salle communale d'Amfreville. Places limitées, réservation obligatoire.

president.u.s.normandy@gmail.com +33 6 71 26 22 09

