Sentier de la Biodiversité de Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte, samedi 1 juin 2024.

Sentier de la Biodiversité de Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte Oise

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la forêt communale de Verneuil-en-Halatte ?

Laissez-vous tenter par une visite nature et culturelle dans le cadre de la Fête des Mares. Pour l’occasion, l’Agrion de l’Oise, vous propose d’emprunter un circuit, rythmé par des explications sur la faune et la flore et sur des vestiges, témoins d’un riche passé.

Inscription auprès de l’Agrion de l’Oise

06 25 00 21 26

lagriondeloise@orange.fr 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:30:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Verneuil-en-Halatte 60550 Oise Hauts-de-France lagriondeloise@orange.fr

