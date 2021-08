Sentier biodiversité Saint-Michel-de-Montaigne, 21 août 2021, Saint-Michel-de-Montaigne.

Sentier biodiversité 2021-08-21 10:00:00 – 2021-08-22 11:30:00

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne Saint-Michel-de-Montaigne

Accompagné de Gaëlle la viticultrice, découvrez la biodiversité sur un sentier de 1,5 km destiné aux petits et aux grands. Munis d’une loupe et d’un kit de découverte, vous pourrez observer la faune et la flore du vignoble.

+33 6 81 08 98 36

domaine de perreau

dernière mise à jour : 2021-08-11 par