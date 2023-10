Marché de Noël Sentheim, 9 décembre 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

Sentheim fête Noël et vous propose un marché de Noël sur la place de l’Eglise avec des petits cabanons et un carrousel ainsi qu’une exposition à la Salle de l’Amos. Buvette et restauration sur place et présence du Père Noël.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. EUR.

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



Sentheim celebrates Christmas with a Christmas market in the Place de l’Eglise, complete with little stalls and a carousel, and an exhibition in the Salle de l’Amos. Refreshments and snacks on site, and Santa Claus in attendance

Sentheim celebra la Navidad con un mercado navideño en la Place de l’Eglise, con puestos y un tiovivo, y una exposición en la Salle de l’Amos. También habrá refrescos y comida, y Papá Noel estará presente

Sentheim feiert Weihnachten und bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt auf dem Place de l’Eglise mit kleinen Hütten und einem Karussell sowie eine Ausstellung in der Salle de l’Amos. Getränke und Speisen vor Ort und Anwesenheit des Weihnachtsmanns

