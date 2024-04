Sentez-vous sport Niederbronn-les-Bains, dimanche 1 septembre 2024.

Sentez-vous sport Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Grâce à de nombreuses animations et conférences, sentez-vous sport est l’occasion d’encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive.

La rentrée sportive Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous. Organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 2010 avec le soutien du mouvement sportif, Sentez-Vous Sport est l’occasion d’encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. De nombreuses animations et conférences sont organisées, gratuitement, partout en France, afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l’activité physique et sportive régulière. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

Zone du Montrouge

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

