Parcours impressionniste dans les sentes de Pontoise Sentes de l’Hermitage, 3 juin 2023, Pontoise. Parcours impressionniste dans les sentes de Pontoise 3 et 4 juin Sentes de l’Hermitage Découvrez notre nouveau parcours impressionniste dans les sentes : empruntez la rue Victor Hugo au niveau du n° 51, puis découvrez la sente des Toits rouges, la rue de l’Hermitage, la rue Maria Deraismes, la sente des Mathurins, le Chemin des Grattes coqs, la sente des Grouettes, la rue Adrien Lemoine, la sente du Chou, la rue des Coteaux, la sente des pêcheurs et le Quai Eugène Turpin.

Vous découvrirez ainsi les magnifiques paysages peints par les peintres impressionnistes, sur des panneaux en pierre de lave émaillée. Flashez le QR code sur le panneau pour découvrir les secrets des toiles impressionistes Pour une visite ludique, un parcours de geocaching est également lié à ce circuit Sentes de l’Hermitage Rue de l’Hermitage 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France Des multiples sentes peintes par les impressionnistes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Ville de Pontoise

