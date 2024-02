Sensus exposition & DJ set Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, samedi 2 mars 2024.

Sensus exposition & DJ set Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes 2 et 3 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-02 13:00

Fin : 2024-03-03 23:59

Sensus exposition & DJ set, les 2-3 mars, au Jeu de Paume.Au profit de l’association Mille et un sourires 2 et 3 mars 1

Sensus exposition & DJ set, les 2-3 mars, au Jeu de Paume.

Au profit de l’association Mille et un sourires

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine