Senssas Jam Soucy, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Soucy.

Soucy Yonne Soucy

4 4 EUR Battle de break dance et after party avec un concert de Groove’s Garden et DJ SET de Maestro T & Sidy Seye.

