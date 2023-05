« SENSORI » Atelier dansé parents-enfants (6 – 10 ans) par la Cie Désuète Médiathèque Jean-Pierre Melville, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de 14h00 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Réservation obligatoire par

Cet atelier est une invitation à expérimenter le fonctionnement du corps et les sensations qui y sont liées à travers le mouvement dansé. Les propositions ludiques permettent aux enfants d’explorer et d’apprécier leurs facultés physiques et sensorielles, tout en développant un imaginaire autour du corps.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE ANIMATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 AVRIL.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

