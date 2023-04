SENSORI Atelier dansé avec la Compagnie Désuète Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: île de France

SENSORI Atelier dansé avec la Compagnie Désuète Bibliothèque Colette Vivier, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 14h00 à 15h15

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Dans le cadre du temps fort Olympiades culturelles, la bibliothèque vous propose un atelier de danse pour les 6-10 ans. Invitation à expérimenter le fonctionnement du corps et les sensations qui y sont liées à travers le mouvement dansé. Les propositions ludiques permettent aux enfants d’explorer et d’apprécier leurs facultés physiques et sensorielles, tout en développant un imaginaire autour du corps. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/olympiade-culturelle-dans-les-bibliotheques-33009 0142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

