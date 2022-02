Sensibus Place de l’Eglise,14340 Cambremer, 18 mars 2022, Cambremer.

Sensibus

Place de l’Eglise, 14340 Cambremer, le vendredi 18 mars à 09:00

Le Sensibus : Ce truck itinérant permettant de diffuser informations et conseils auprès des seniors sillonne les routes du Calvados. Le 18 mars 2022, il sera présent à Cambremer sur la place de l’Eglise, entre 9h et 12h. Vous avez plus de 60 ans ? Retrouvez le Sensibus qui a pour but de promouvoir des solutions et des aides innovantes permettant de mieux vieillir chez soi : aides techniques et de confort facilitant le quotidien, et possibilités d’adaptation du logement à travers une cuisine et une salle de bain…

Le Sensibus : Ce truck itinérant permettant de diffuser informations et conseils auprès des seniors sillonne les routes du Calvados. Le 18 mars 2022, il sera présent à Cambremer.

Place de l’Eglise,14340 Cambremer Epicerie de Cambremer, 14340 Cambremer Cambremer Cambremer Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T12:00:00