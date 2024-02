SENSIBLE SALLE DES FÊTES Martres-Tolosane, dimanche 10 mars 2024.

SENSIBLE SALLE DES FÊTES Martres-Tolosane Haute-Garonne

La question n’est pas qu’est-ce qu’un homme, mais plutôt qu’est-ce que nous voulons qu’il soit ? Les hommes sensibles proposent une exploration de l’homme avec un petit « h », de l’absurdité masculine de notre époque et de nos propres constructions. Toujours avec une touche d’autodérision, « Sensible »

thème réflexion, la tendresse, et l’acceptation de soi.

Distribution :

Mise en scène et interprétation // Arthur Amouroux / Jean Couhet-Guichot / Jaouad M’Harrak / Richard Pulford

Régie technique // Chiara Luna May

Regard extérieur // Bambou Monet / Matthieu Siefridt / Robin Socasau / Antoine Toulemonde

Création musicale // Pablo Manuel

Diffusion et production // Justine Swygedauw

Administration et production // Jean-Noël Walkowiak 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10

SALLE DES FÊTES 18 Boulevard de la Magdeleine

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie espaceculturelangonia@gmail.com

