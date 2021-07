Magny-les-Hameaux Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux, Yvelines Sensibilité à la française Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

Sensibilité à la française Musée national de Port-Royal des Champs, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Magny-les-Hameaux. Sensibilité à la française

Musée national de Port-Royal des Champs, le samedi 4 septembre à 20:30

Le quintette de Louis Vierne, composée en 1918 témoigne d’une écriture musicale typiquement française, où la densité presque symphonique sert avec puissance l’expressivité. Près de cent ans plus tard, Florentine Mulsant, nourrie aux influences esthétiques de l’École française du XXe siècle, professe elle aussi un attachement à l’expressivité, à la fermeté du dessin formel et à la liberté du langage.

Plein tarif : 20 € / Tarif préférentiel (adhérants APRC) : 15 € / Gratuit : moins 10 ans

À cent ans de distance, le quintette de Louis Vierne et le quatuor de Florentine Mulsant mettent en résonnance la sensibilité musicale à la française Musée national de Port-Royal des Champs Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée national de Port-Royal des Champs Adresse Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux lieuville Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux