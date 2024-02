Sensibiliser pour mieux lutter contre le racisme et l’antisémitisme, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 09h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Une pause déjeuner libre.

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

La ville de Paris vous invite à participer à une

journée de formation qui vise à sensibiliser au racisme et à l’antisémitisme.

Cette journée vous permettra notamment de comprendre les processus à l’œuvre

dans leurs constructions.

Aucun prérequis n’est demandé, une sensibilisation à

destination de toutes et tous.

Cette sensibilisation

est conduite par une professionnelle du groupe EGAÉ, un groupe spécialiste des

thématiques de la lutte contre les discriminations, de l’égalité entre les

femmes et les hommes et de la prévention des violences morales et sexuelles.

A Paris. L’adresse sera précisée lors de la confirmation d’inscription

Contact : ddct-seii-inscriptions@paris.fr

Christina Morillo