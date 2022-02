Sensibiliser les parents aux dangers d’internet Combourg Combourg Catégories d’évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

Sensibiliser les parents aux dangers d’internet Combourg, 26 avril 2022, Combourg. Sensibiliser les parents aux dangers d’internet Médiathèque les Sources 5 rue du Linon Combourg

2022-04-26 19:00:00 – 2022-04-26 20:30:00 Médiathèque les Sources 5 rue du Linon

Parents, nous sommes parfois dépassés par la vie numérique de nos enfants (réseaux sociaux, jeux en ligne, etc.). En manque de ressources et de repères pour les accompagner, nous pouvons sous-estimer les dangers auxquels ils sont potentiellement confrontés. L'association e-Enfance, reconnue d'utilité publique et partenaire officiel du Ministère de l'Education Nationale dans la lutte contre le cyberharcèlement, donne des clés aux parents pour protéger leurs enfants dans leur utilisation quotidienne d'internet. La rencontre-débat est organisée en partenariat avec l'association Familles rurales de Dingé. +33 2 99 45 09 87

Médiathèque les Sources 5 rue du Linon Combourg

Combourg Ille-et-Vilaine