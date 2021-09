Rivière des Pluies La Vierge Noire Rivière des Pluies Sensibilisation sur l’histoire du Canal Desbassayns et de la Vierge Noire La Vierge Noire Rivière des Pluies Catégorie d’évènement: Rivière des Pluies

Sensibilisation sur l’histoire du Canal Desbassayns et de la Vierge Noire La Vierge Noire, 18 septembre 2021, Rivière des Pluies. Sensibilisation sur l’histoire du Canal Desbassayns et de la Vierge Noire

La Vierge Noire, le samedi 18 septembre à 11:00

Canal Desbassayns La Vierge Noire L’Association Action Tous Ensemble présentera l’histoire de ce Canal et le projet de Préservation du Patrimoine naturel, archéologique et historique de notre merveilleuse île de la Réunion.

se déroulera sur un site en plein air

Stand d’exposition sur la Préservation du Patrimoine Naturel, Culturel, Historique et Archéologique du Canal Desbassayns La Vierge Noire La Vierge Noire la Vierge Noire – 97438 Ste Marie Rivière des Pluies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Rivière des Pluies Autres Lieu La Vierge Noire Adresse la Vierge Noire - 97438 Ste Marie Ville Rivière des Pluies lieuville La Vierge Noire Rivière des Pluies