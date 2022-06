Sensibilisation sur les économies d’énergies au CreAT CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sensibilisation sur les économies d’énergies au CreAT CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques), 30 juin 2022, Nantes. 2022-06-30

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Demi-journée de sensibilisation sur les économies d’énergies. Le CreAT (Centre de ressources et d’expertise en Aides Techniques) est un service de Nantes métropole en direction des personnes âgées, des aidants familiaux et professionnels ainsi que des professionnels en gérontologie. Il a pour mission de faire découvrir les aides techniques pour le soutien à domicile, en autonomie et sécurité. Au programme : – en continu, toutes les 30 minutes à partir de 14h : Visite du logement reconstitué et découverte des aides techniques présentes.- à partir de 14h : mini-conférences. CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Nantes 44300

02 52 10 81 95 https://metropole.nantes.fr/creat

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu CreAT (Centre de Ressources et d'Expertise en Aides Techniques) Adresse 10 rue de Bruxelles Ville Nantes lieuville CreAT (Centre de Ressources et d'Expertise en Aides Techniques) Nantes Departement Loire-Atlantique

CreAT (Centre de Ressources et d'Expertise en Aides Techniques) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Sensibilisation sur les économies d’énergies au CreAT CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) 2022-06-30 was last modified: by Sensibilisation sur les économies d’énergies au CreAT CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) CreAT (Centre de Ressources et d'Expertise en Aides Techniques) 30 juin 2022 CreAT (Centre de Ressources et d'Expertise en Aides Techniques) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique