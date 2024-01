Sensibilisation sur les déficiences visuelle et auditive Pithiviers, vendredi 2 février 2024.

La Fédération des Aveugles de France Val de Loire organise le samedi 2 et le mardi 6 février des ateliers et une conférence afin de sensibiliser sur les sur les déficiences visuelle et auditive.

L’intervention de l’association, dans la salle des fêtes de Pithiviers se déroule donc en deux temps :

Samedi 2 février, de 10h00 à 12h00 :

Ateliers collectifs de sensibilisation, de démonstrations et prise en main d’aides techniques permettant de compenser des troubles existants.

Mardi 6 février, de 10h00 à 12h00 :

Conférence d’information, de sensibilisation et de prévention sur la déficience auditive et visuelle et les outils de compensation.

Pour information, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val de Loire est une association intervenant dans le champ de la déficience visuelle. Elle a pour objectif la promotion de l’autonomie, de la citoyenneté et de l’inclusion des personnes déficientes visuelles. Elle s’attache à respecter et faire respecter le projet de EUR.

Place de Chantoiseau

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

