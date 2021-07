Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix SENSIBILISATION MÉTIERS DE SOUDEUR ET TUYAUTEUR Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

SENSIBILISATION MÉTIERS DE SOUDEUR ET TUYAUTEUR Mission Locale, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Roubaix. SENSIBILISATION MÉTIERS DE SOUDEUR ET TUYAUTEUR

Mission Locale, le lundi 19 juillet à 14:00

Une Entreprise spécialisée dans le domaine de la chaudronnerie, tuyauterie et chauffage industriel à Roubaix recrute. Elle dispose d’un équipement de chaudronnerie et de soudage, agencé sur une surface de plus de 5000m² A ce titre elle recherche des soudeurs et des tuyauteurs en vue d’un contrat d’apprentissage dès le mois de septembre. Dans ce cadre, nous te proposons de venir découvrir ces métiers. Tu dispose d’un niveau 3ème ou d’un niveau BEP/CAP, cet emploi est peut-être fait pour toi. La motivation prime avant le niveau de qualification

gratuit

découvrir les métiers de la chaudronnerie, tuyauterie et chauffage industriel Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:00:00

