[SENSIBILISATION] Diagnostic de votre ordinateur La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 22 février 2022, Nantes.

[SENSIBILISATION] Diagnostic de votre ordinateur

du mardi 22 février au mardi 27 septembre à La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September)

Tous les derniers mardis du mois, Franck de Bloo Up vous propose le diagnostic gratuit de votre ordinateur. L’objectif ? Vous permettre d’identifier les problèmes et de vous autonomiser. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez pour mieux comprendre les enjeux de l’obsolescence (programmée ou non) et comment prolonger la vie de votre ordi. **_Si besoin, il propose également d’upcycler et mettre à jour votre ordinateur par la suite. (devis à sa discrétion)_** _Plus d’infos sur son activité : [https://www.blooup.fr/](https://www.blooup.fr/)_

gratuit sans inscription

avec Bloo up

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-03-29T18:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-04-26T18:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-05-31T18:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-28T18:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-09-27T18:00:00 2022-09-27T19:00:00