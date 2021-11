Paris Porte de Saint-Ouen Paris Sensibilisation avec la RATP Porte de Saint-Ouen Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sensibilisation avec la RATP Porte de Saint-Ouen, 9 décembre 2021, Paris. Sensibilisation avec la RATP

Porte de Saint-Ouen, le jeudi 9 décembre à 15:00 En partenariat avec la RATP et la Préfecture de Police de Paris, nous échangerons avec les cyclistes pour rappeler quelques bonnes pratiques pour rester en sécurité, en attendant des pistes séparées ! Porte de Saint-Ouen 1 avenue de la Porte de Saint Ouen Paris Quartier des Épinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Porte de Saint-Ouen Adresse 1 avenue de la Porte de Saint Ouen Ville Paris lieuville Porte de Saint-Ouen Paris