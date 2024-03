sensibilisation aux questions de racisme et d’antisémitisme/ plaidoiries des élèves sur les personnages de lutte contre le racisme et antisémitisme Collège de la Venaiserie à St Barthélémy d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou, jeudi 21 mars 2024.

sensibilisation aux questions de racisme et d’antisémitisme/ plaidoiries des élèves sur les personnages de lutte contre le racisme et antisémitisme Travail avec les élèves sur la rédaction de plaidoiries sur les personnages qui ont lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Jeudi 21 mars, 08h30 Collège de la Venaiserie à St Barthélémy d’Anjou

Début : 2024-03-21T08:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T08:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, Deuxième phase en intervention toute matinée avec Zahouani Hanan, Chantal Riou , Maître Benoît Martin au collège de la Venaiserie à St Barthélémy pour les aider à construire leur plaidoirie sur les grands personnages de lutte contre le racisme et l’antisémitisme , et exposer en quoi consiste le métier d’avocat la défense d’un individu, d’une cause,de valeurs et être avocat à la Licra

Collège de la Venaiserie à St Barthélémy d’Anjou Av. de la Venaiserie Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire

