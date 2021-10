Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix Sensibilisation aux métiers et formations du BTP Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mission Locale, le jeudi 25 novembre à 14:30

Info et conseils sur les formations/métiers du BTP, avec l’intervention d’un centre de formation ou d’un employeur. Objectif : permettre aux jeunes de rencontrer un Formateur ou un employeur pour présenter les différentes formations et métiers du BTP

2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T16:30:00

