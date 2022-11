Sensibilisation aux gestes de 1er secours Enfants-Parents Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’évènement: Landes

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 12:00:00 Vielle-Saint-Girons

Landes Vielle-Saint-Girons Cette sensibilisation GRATUITE vous permettra d’apprendre des gestes simples à travers des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours…tout en partageant un moment avec votre enfant.

Enfants à partir de 10 ans et leurs parents.

Gratuit.

