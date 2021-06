Bondy Chalet du parc du Bois de Bondy Bondy, Seine-Saint-Denis Sensibilisation autour du compost Chalet du parc du Bois de Bondy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Chalet du parc du Bois de Bondy, le mardi 17 août à 09:30

L’atelier sera l’occasion de présenter toutes les formes de compostage qui se pratiquent sur le territoire d’Est Ensemble. Nous pourrons également vous présenter les formations compostage qui sont proposées aux bénévoles. Une exposition sur les petites bêtes du sol et une démonstration d’un lombricomposteur en fonctionnement completeront ce temps fort.

entrée libre

Ateliers compost et lombricompost, expo des petites bêtes du sol Chalet du parc du Bois de Bondy rue Lucien Chapelain, Bondy

2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T12:30:00

