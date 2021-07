Paris Paris Plages Rives de Seine Paris Sensibilisation au tri sélectif à Paris Plages Paris Plages Rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sensibilisation au tri sélectif à Paris Plages Paris Plages Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 18h

gratuit

Découvrez tous les conseils des professionnels de la Ville de Paris pour avoir les bons gestes dans la gestion des déchets. Découvrez tous les conseils des professionnels de la Ville de Paris pour avoir les bons gestes dans la gestion des déchets. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Autre animation Paris Plages Rives de Seine Bas rampe Lobau Paris 75001

1, 11 : Hôtel de Ville (150m) 7 : Pont Marie (435m)

Contact :DPE Animations -> Autre animation En famille

Date complète :

2021-07-10T11:00:00+02:00_2021-07-10T18:00:00+02:00;2021-07-12T11:00:00+02:00_2021-07-12T18:00:00+02:00;2021-07-13T11:00:00+02:00_2021-07-13T18:00:00+02:00;2021-07-14T11:00:00+02:00_2021-07-14T18:00:00+02:00;2021-07-15T11:00:00+02:00_2021-07-15T18:00:00+02:00;2021-07-16T11:00:00+02:00_2021-07-16T18:00:00+02:00;2021-07-17T11:00:00+02:00_2021-07-17T18:00:00+02:00;2021-07-19T11:00:00+02:00_2021-07-19T18:00:00+02:00;2021-07-20T11:00:00+02:00_2021-07-20T18:00:00+02:00;2021-07-21T11:00:00+02:00_2021-07-21T18:00:00+02:00;2021-07-22T11:00:00+02:00_2021-07-22T18:00:00+02:00;2021-07-23T11:00:00+02:00_2021-07-23T18:00:00+02:00;2021-07-24T11:00:00+02:00_2021-07-24T18:00:00+02:00;2021-07-26T11:00:00+02:00_2021-07-26T18:00:00+02:00;2021-07-27T11:00:00+02:00_2021-07-27T18:00:00+02:00;2021-07-28T11:00:00+02:00_2021-07-28T18:00:00+02:00;2021-07-29T11:00:00+02:00_2021-07-29T18:00:00+02:00;2021-07-30T11:00:00+02:00_2021-07-30T18:00:00+02:00;2021-07-31T11:00:00+02:00_2021-07-31T18:00:00+02:00;2021-08-02T11:00:00+02:00_2021-08-02T18:00:00+02:00;2021-08-03T11:00:00+02:00_2021-08-03T18:00:00+02:00;2021-08-04T11:00:00+02:00_2021-08-04T18:00:00+02:00;2021-08-05T11:00:00+02:00_2021-08-05T18:00:00+02:00;2021-08-06T11:00:00+02:00_2021-08-06T18:00:00+02:00;2021-08-07T11:00:00+02:00_2021-08-07T18:00:00+02:00;2021-08-09T11:00:00+02:00_2021-08-09T18:00:00+02:00;2021-08-10T11:00:00+02:00_2021-08-10T18:00:00+02:00;2021-08-11T11:00:00+02:00_2021-08-11T18:00:00+02:00;2021-08-12T11:00:00+02:00_2021-08-12T18:00:00+02:00;2021-08-13T11:00:00+02:00_2021-08-13T18:00:00+02:00;2021-08-14T11:00:00+02:00_2021-08-14T18:00:00+02:00;2021-08-16T11:00:00+02:00_2021-08-16T18:00:00+02:00;2021-08-17T11:00:00+02:00_2021-08-17T18:00:00+02:00;2021-08-18T11:00:00+02:00_2021-08-18T18:00:00+02:00;2021-08-19T11:00:00+02:00_2021-08-19T18:00:00+02:00;2021-08-20T11:00:00+02:00_2021-08-20T18:00:00+02:00;2021-08-21T11:00:00+02:00_2021-08-21T18:00:00+02:00

©Josephine Brueder/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Paris Plages Rives de Seine Adresse Bas rampe Lobau Ville Paris lieuville Paris Plages Rives de Seine Paris